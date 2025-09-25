Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot
Le chemin est encore long.
78% des femmes travaillant dans le football ont déjà été victimes de discrimination selon une étude de Women in Football. Elles sont aussi une majorité nette (63,5%) à avoir fait l’objet de blagues sexistes . Sonia Bompastor a été interrogée sur ces conclusions et la coach de Chelsea n’est pas tombée de sa chaise, loin de là.…
