Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 19:40

Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot

Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot

Le chemin est encore long.

78% des femmes travaillant dans le football ont déjà été victimes de discrimination selon une étude de Women in Football. Elles sont aussi une majorité nette (63,5%) à avoir fait l’objet de blagues sexistes . Sonia Bompastor a été interrogée sur ces conclusions et la coach de Chelsea n’est pas tombée de sa chaise, loin de là.…

QB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank