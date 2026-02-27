Netflix se retire du rachat de Warner Bros. Discovery face à l'offre de Paramount Skydance
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 00:25
La nouvelle offre couvre l'intégralité de WBD, y compris ses chaînes de télévision payantes comme CNN, TBS et TNT, et prévoit une indemnité de rupture de 7 milliards de dollars en cas de blocage réglementaire. Paramount s'est également engagé à régler les 2,8 milliards de dollars dus par WBD à Netflix si leur accord initial échouait. Netflix disposait de quatre jours ouvrés pour s'aligner, mais a finalement renoncé, estimant que le prix requis ne rendait plus l'opération financièrement attractive.
En transactions après Bourse, l'action Netflix progresse de près de 10%, tandis que celle de WBD recule d'environ 2%. Les dirigeants de Netflix ont affirmé que l'accord négocié aurait créé de la valeur avec une trajectoire claire vers une approbation réglementaire, tout en soulignant avoir fait preuve de discipline financière. Ils ont remercié la direction de WBD pour un processus jugé équitable, rappelant que l'opération constituait une opportunité stratégique et non une nécessité à n'importe quel prix.
