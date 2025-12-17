Netflix salue la recommandation de son offre par le conseil de WBD
17/12/2025
Après un examen attentif avec des conseillers financiers et juridiques, le conseil d'administration de WBD exhorte ses actionnaires à approuver l'accord de fusion avec Netflix, qu'ils estiment offrir une alternative plus sûre et supérieure pour eux.
Pour rappel, Netflix et WBD ont annoncé, le 5 décembre, un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 MdsUSD.
"Ensemble, nous proposerons une sélection encore plus large de grandes séries et films que le public pourra regarder chez lui et au cinéma, tout en générant une valeur à long terme pour nos actionnaires", commente Greg Peters, co-CEO de Netflix.
La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Linear Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, opération qui devrait intervenir au 3e trimestre 2026.
