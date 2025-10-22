 Aller au contenu principal
Netflix s'effondre, ses prévisions de revenus ne répondant pas aux attentes des investisseurs
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanchana Chakravarty

22 octobre -

Les actions de Netflix NFLX.O ont chuté de 7% dans les échanges de pré-marché mercredi après que les perspectives de revenus du quatrième trimestre du géant de la diffusion en continu n'aient pas impressionné les investisseurs malgré une solide gamme d'émissions, y compris la dernière saison de "Stranger Things".

Les perspectives tièdes compromettent la forte croissance des revenus de la société au cours des derniers trimestres, grâce à des émissions et des films à succès, notamment "KPop Demon Hunters", qui ont contribué à renforcer les attentes de Wall Street.

Netflix devrait sortir la dernière saison de "Stranger Things" en novembre et diffuser deux matchs de la National Football League en direct à Noël.

La société a également manqué les estimations de bénéfices du troisième trimestre en raison de dépenses inattendues liées à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes, s'élevant à environ 619 millions de dollars, ce qui a pesé sur un trimestre au contenu par ailleurs solide.

"La dépense fiscale au Brésil fait du bruit, mais ce n'est pas un problème... nous pensons que le plus important dans les chiffres est le manque d'augmentation des revenus dans la seconde moitié de l'année", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

Le chiffre d'affaires de Netflix pour le troisième trimestre était conforme aux prévisions, à 11,5 milliards de dollars, tandis que pour le quatrième trimestre, la société prévoyait 11,96 milliards de dollars, alors que Wall Street tablait sur 11,90 milliards de dollars.

La société s'est lancée dans la publicité et les jeux vidéo pour diversifier ses sources de revenus, mais ces activités ont connu des difficultés en raison des changements de direction et de stratégie , ainsi que d'une concurrence acharnée.

Toutefois, la direction de l'entreprise a déclaré, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats , qu'elle avait enregistré le meilleur trimestre de son histoire en termes de ventes de publicité au cours de la période juillet-septembre, sans toutefois divulguer de chiffre.

Netflix ne révèle pas non plus le nombre d'abonnements, ce qui rend difficile pour les analystes de prédire ses performances financières.

"En l'absence de chiffres sur les abonnés, certains défenseurs de Netflix s'efforcent de trouver le moindre signe de faiblesse, alors que l'entreprise se porte beaucoup mieux que ses rivaux", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

L'action Netflix a progressé de 40 % cette année, surpassant ses pairs du secteur des médias ainsi que l'indice S&P 500. Son multiple cours/bénéfice prévisionnel, une référence commune pour l'évaluation des entreprises, est de 39,59, bien au-dessus de la moyenne du groupe d'actions FAANG, qui comprend les poids lourds de la technologie Apple et Google.

