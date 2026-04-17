Netflix s'effondre après des perspectives médiocres pour le deuxième trimestre, le cofondateur Hastings annonce son départ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 avril -

** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 9,6 % à 97,38 $ dans les échanges de pré-marché

** Le président de la société, Reed Hastings, quitte le service de streaming qu'il a cofondé il y a 29 ans

** Netflix prévoit un bénéfice par action pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, tandis que la croissance des revenus devrait être la plus faible depuis un an, selon les données de LSEG

** Morningstar déclare ne pas s'attendre à des changements dans la stratégie ou les opérations de NFLX, notant que les co-PDG exercent déjà une influence significative et qu'aucun nouveau président n'est susceptible d'égaler l'influence de Reed Hastings

** La société est confrontée à un ralentissement des ventes dû à une concurrence plus rude et cherche de nouvelles sources de croissance, après l'échec en février d'une fusion potentiellement transformatrice avec Warner Bros Discovery

WBD.O

** Les revenus du 1er trimestre s'élèvent à 12,25 milliards de dollars, contre 12,18 milliards de dollars estimés par les analystes

** 53 analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 115 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture du dernier jour, l'action a progressé de ~15% depuis le début de l'année