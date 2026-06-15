Netflix renforce son partenariat avec iHeartMedia et ajoute les podcasts de Kate Hudson et Martha Stewart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O ajoute plusieurs nouveaux podcasts à son catalogue, notamment ceux de la star hollywoodienne Kate Hudson et de la célèbre experte en art de vivre Martha Stewart, renforçant ainsi son partenariat avec iHeartMedia IHRT.O dans le domaine des podcasts vidéo.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté de Netflix d'élargir son offre de divertissement avec des formats tels que les podcasts et les événements sportifs en direct, alors que le géant du streaming cherche à renforcer l'engagement de ses utilisateurs et à attirer davantage d'abonnés sur un marché du streaming arrivé à maturité.

Voici plus de détails sur ce partenariat:

* Cet accord élargi s'appuie sur le partenariat existant entre Netflix et iHeartMedia, annoncé à la fin de l'année dernière, qui a permis à Netflix de diffuser sa première émission quotidienne en direct grâce à l'émission de radio "The Breakfast Club".

* Netflix ajoutera "Sibling Revelry", animé par les célèbres frère et sœur Kate et Oliver Hudson, "Suite 305 with Lele Pons", animé par la star des réseaux sociaux Lele Pons, ainsi que "The Martha Stewart Podcast".

* L'accord porte sur tous les nouveaux épisodes de la gamme de podcasts, ainsi que sur une sélection d'épisodes d'archives de chaque émission. Les podcasts commenceront à être diffusés sur Netflix dans les mois à venir.

* Netflix propose déjà plus d’une douzaine de podcasts originaux d’iHeartMedia, notamment le podcast sur les crimes réels "My Favorite Murder", l’émission humoristique "This Is Important" et le podcast sur la santé mentale "The Psychology of Your 20s".

* iHeartMedia conserve tous les droits uniquement audio et de distribution des émissions, qui resteront disponibles sur iHeartRadio et d’autres plateformes.