 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix refuse de relever son offre pour Warner Bros
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a déclaré jeudi qu'il ne relèverait pas son offre pour Warner Bros Discovery WBD.O après que le conseil d'administration du propriétaire de HBO Max a déterminé que la dernière proposition de Paramount Skydance

PSKY.O était une "proposition supérieure" à l'accord de fusion existant du pionnier de la diffusion en continu.

Valeurs associées

NETFLIX
84,5900 USD NASDAQ +2,29%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1800 USD NASDAQ +10,04%
WARNER BROS RG-A
28,8000 USD NASDAQ -0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank