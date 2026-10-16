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Netflix recule ; la société nomme un nouveau directeur des contenus
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 12:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Le titre du géant du streaming Netflix

NFLX.O recule de 2,4 % à 70,90 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Peter Rice, ancien cadre de Disney et de , au poste de directeur des contenus, succédant ainsi à Bela Bajaria, qui travaillait chez NFLX depuis 2016

** M. Rice supervisera la stratégie de contenu de NFLX à compter du 26 octobre, notamment les séries, les films et les événements en direct dans toutes les régions

** Cette annonce fait suite au projet de NFLX de licencier 6 % de ses effectifs, soit environ 1 000 salariés, ce qui représente sa plus importante vague de licenciements depuis 2022

** Sur 51 courtiers, 37 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 12 « conserver » et 2 « vendre »; objectif de cours médian: 94 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action NFLX affichait une baisse de près de 23 % depuis le début de l’année, sous-performant largement la hausse de 13,1 % de l’indice S&P 500 « .SPX »

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