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Netflix recule après avoir publié des prévisions trimestrielles inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juillet - ** Les actions de Netflix NFLX.O reculent de 4,1% à 71,32 dollars après la clôture

** NFLX prévoit un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 13,01 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté de 82 cents pour le troisième trimestre, également en deçà des estimations de 84 cents

** Pour 2026, la société table sur un chiffre d'affaires compris entre 51 et 51,4 milliards de dollars, contre ses prévisions antérieures de 50,7 à 51,7 milliards de dollars

** Annonce un chiffre d'affaires de 12,56 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 12,59 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 80 centimes, contre une estimation de 79 centimes

** À la clôture de jeudi, le titre NFLX affichait une baisse de 20,7% depuis le début de l'année

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