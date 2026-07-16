Netflix recule après avoir publié des prévisions trimestrielles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juillet - ** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 8,5% à 68,02 $ après la clôture

** NFLX prévoit un chiffre d'affaires de 12,86 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 13,01 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société table sur un BPA ajusté de 82 cents pour le troisième trimestre, également en deçà des estimations de 84 cents

** Pour 2026, la société table sur un chiffre d'affaires compris entre 51 milliards et 51,4 milliards de dollars, contre ses prévisions antérieures de 50,7 milliards à 51,7 milliards de dollars

** NFLX a également annoncé qu'elle réduirait la fréquence de publication de son rapport d'audience “What We Watched” de deux fois par an à une fois par an, à compter de janvier 2027

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 12,56 milliards de dollars, contre des estimations de 12,59 milliards de dollars

** Affiche un BPA ajusté de 80 cents, contre une estimation de 79 cents

** À la clôture de jeudi, NFLX affichait une baisse de 20,7% depuis le début de l'année