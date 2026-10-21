 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix recule alors que la faiblesse de ses bénéfices et les perspectives publicitaires accentuent l'inquiétude des investisseurs
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 11:37

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Netflix NFLX.O ont chuté de 6% mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour l'ensemble de l'année et publié des perspectives de bénéfices mitigées pour le quatrième trimestre, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de l'audience et du chiffre d'affaires.

Le titre a perdu plus de 26% cette année et, si les pertes actuelles se confirment, le géant du streaming devrait voir sa capitalisation boursière fondre d’environ 17 milliards de dollars.

La performance du titre met en évidence les défis croissants auxquels Netflix est confronté, qu’il s’agisse de la guerre d’enchères perdue pour Warner Bros Discovery en début d’année, de la défense de son modèle d’abonnement payant face à des concurrents numériques gratuits ou encore de la concurrence sur un marché du streaming de plus en plus consolidé.

Alors que les spectateurs se tournent vers des plateformes gratuites et générées par les utilisateurs telles que YouTube et TikTok, Netflix doit également faire face à une évolution des préférences, les vidéos courtes prenant le pas sur les contenus premium.

“Netflix reste le leader du streaming, mais la concurrence pour capter l’attention du public s’étend bien au-delà du streaming, notamment avec l’essor des vidéos courtes”, a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

L’entreprise doit veiller à ce que son contenu reste suffisamment captivant pour maintenir l’intérêt des spectateurs, plutôt que de se contenter de les fidéliser en tant qu’abonnés, a ajouté Ben Barringer.

Netflix est également en pleine restructuration après avoir supprimé environ 6% de ses effectifs et procédé à un remaniement de son équipe de direction ce mois-ci.

Le co-directeur général Ted Sarandos a déclaré mardi que la société prévoyait de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la production de séries télévisées et de films de qualité, afin de faire de Netflix un service incontournable, et que le récent remaniement de la direction constituait une étape vers cet objectif.

Au moins 14 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour l’action à la suite de la publication des résultats, selon les données compilées par LSEG.

Netflix se négocie à près de 18,28 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 14,76 fois pour Walt Disney DIS.N et 6,26 fois pour Comcast CMCSA.O , ce qui souligne la prime accordée par les investisseurs au géant du streaming.

Valeurs associées

COMCAST
22,3600 USD NASDAQ +2,10%
NETFLIX
68,6900 USD NASDAQ -1,66%
WALT DISNEY
111,670 USD NYSE +1,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 11:37:48.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 883,89 +0,58%
VUSION
134,5 +11,25%
ESSILORLUXOTTICA
171,8 +14,15%
Pétrole Brent
110,85 +1,55%
ATOS GROUP
25,94 +13,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank