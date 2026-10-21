Netflix recule alors que la faiblesse de ses bénéfices et les perspectives publicitaires accentuent l'inquiétude des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Netflix NFLX.O ont chuté de 6% mercredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a revu à la baisse ses prévisions publicitaires pour l'ensemble de l'année et publié des perspectives de bénéfices mitigées pour le quatrième trimestre, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de l'audience et du chiffre d'affaires.

Le titre a perdu plus de 26% cette année et, si les pertes actuelles se confirment, le géant du streaming devrait voir sa capitalisation boursière fondre d’environ 17 milliards de dollars.

La performance du titre met en évidence les défis croissants auxquels Netflix est confronté, qu’il s’agisse de la guerre d’enchères perdue pour Warner Bros Discovery en début d’année, de la défense de son modèle d’abonnement payant face à des concurrents numériques gratuits ou encore de la concurrence sur un marché du streaming de plus en plus consolidé.

Alors que les spectateurs se tournent vers des plateformes gratuites et générées par les utilisateurs telles que YouTube et TikTok, Netflix doit également faire face à une évolution des préférences, les vidéos courtes prenant le pas sur les contenus premium.

“Netflix reste le leader du streaming, mais la concurrence pour capter l’attention du public s’étend bien au-delà du streaming, notamment avec l’essor des vidéos courtes”, a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

L’entreprise doit veiller à ce que son contenu reste suffisamment captivant pour maintenir l’intérêt des spectateurs, plutôt que de se contenter de les fidéliser en tant qu’abonnés, a ajouté Ben Barringer.

Netflix est également en pleine restructuration après avoir supprimé environ 6% de ses effectifs et procédé à un remaniement de son équipe de direction ce mois-ci.

Le co-directeur général Ted Sarandos a déclaré mardi que la société prévoyait de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir la production de séries télévisées et de films de qualité, afin de faire de Netflix un service incontournable, et que le récent remaniement de la direction constituait une étape vers cet objectif.

Au moins 14 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour l’action à la suite de la publication des résultats, selon les données compilées par LSEG.

Netflix se négocie à près de 18,28 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 14,76 fois pour Walt Disney DIS.N et 6,26 fois pour Comcast CMCSA.O , ce qui souligne la prime accordée par les investisseurs au géant du streaming.