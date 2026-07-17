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Netflix recule alors que des prévisions en baisse pour le troisième trimestre alimentent les inquiétudes quant à sa croissance
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 10:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet -

** Les actions de Netflix NFLX.O reculent de 8,7% à 67,9 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le troisième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street

** La société table sur un chiffre d’affaires de 12,86 milliards de dollars et un bénéfice par action de 82 cents au troisième trimestre, soit des chiffres inférieurs aux prévisions des analystes (13,01 milliards de dollars et 84 cents), selon les données de LSEG, ce qui suscite des inquiétudes quant à son profil de croissance

** NFLX a également annoncé qu’elle réduirait la fréquence de publication de son rapport d’audience “What We Watched” à une fois par an à compter de janvier 2027, après avoir cessé de communiquer ses chiffres d’abonnés trimestriels en 2025

** Pivotal Research estime que cette décision “ne fait pas bonne impression alors que les investisseurs sont (à juste titre) préoccupés par l’affaiblissement des tendances d’engagement”

** La société a annoncé un chiffre d’affaires de 12,56 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 12,59 milliards de dollars

** 52 analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; le cours cible médian s’établit à 104 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, NFLX affichait une baisse de 20,7% depuis le début de l’année

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