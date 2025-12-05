Netflix rachète pour $72 mds les studios et la division streaming de Warner Bros Discovery

(Actualisé avec confirmation rachat)

Netflix NFLX.O a convenu vendredi d'acheter les studios de télévision et de cinéma ainsi que la division streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars (61,80 milliards d'euros).

L'annonce de cet accord vient ainsi mettre fin à une guerre des offres de plusieurs semaines. Netflix a proposé une offre de près de 28 dollars par action, éclipsant celle de Paramount Skydance PSKY.O de près de 24 dollars pour l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris les actifs de télévision par câble destinés à une scission.

Jeudi, l'action de Warner Bros Discovery a clôturé à 24,5 dollars, soit une valeur de marché de 61 milliards de dollars.

Selon les analystes, Netflix est motivé par le désir de verrouiller les droits à long terme sur les émissions et les films à succès et de moins dépendre des studios extérieurs.

Warner Bros Discovery possède notamment le studio HBO, la franchise "Harry Potter" ainsi que la chaîne CNN.

Toutefois, l'accord sera probablement soumis à un examen concurrence approfondi en Europe et aux États-Unis, étant donné que l'accord permettrait au plus grand service de diffusion en continu du monde d'acquérir un rival qui abrite HBO Max et compte près de 130 millions d'abonnés à la diffusion en continu.

Pour apaiser les inquiétudes concernant la concentration du marché, Netflix a fait valoir, lors des négociations, qu'une combinaison potentielle de son service de streaming avec HBO Max profiterait aux consommateurs en réduisant le coût d'une offre groupée, a rapporté Reuters mardi.

La plateforme de streaming a également indiqué à Warner Bros Discovery qu'elle continuerait à distribuer les films du studio dans les salles de cinéma, afin d'apaiser les craintes selon lesquelles son accord éliminerait un autre studio et une source importante de films en salle, selon les médias.

Avant même l'annonce, la perspective de ce rachat a incité un consortium de personnalités de l'industrie du cinéma à exhorter le Congrès américain à intervenir si l'offre de Netflix venait à se concrétiser, mettant en garde contre une crise économique et institutionnelle imminente à Hollywood, selon Variety.

Paramount Skydance PSKY.O a accusé Warner Bros de mener une procédure de vente déloyale qui favorise Netflix par rapport aux autres soumissionnaires, a rapporté CNBC jeudi, citant une lettre envoyée par la société de médias récemment fusionnée.

"Nous vous demandons instamment de mettre en place un comité spécial composé d'administrateurs n'ayant aucune apparence potentielle de partialité ou de redevabilité envers d'autres personnes dont les intérêts peuvent différer de ceux des actionnaires", a déclaré l'équipe juridique de Paramount dans la lettre.

Paramount n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

En octobre, le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté une offre d'environ 60 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société et a ensuite lancé une procédure officielle de vente de ses actifs.

