Netflix rachète les studios et l'unité de streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars

L'offre de 27,75 dollars par action de Netflix surpasse celle de Paramount

Le regroupement des principaux acteurs de la diffusion en continu risque d'attirer l'attention des autorités de la concurrence

L'accord va stimuler la production américaine et les dépenses en contenu original - Netflix

WBD n'augmente que de 2 %, se négociant en dessous du prix de l'offre, Netflix chute de 3 %

Netflix NFLX.O a accepté vendredi de racheter la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery WBD.O pour 72 milliards de dollars, un accord qui donnerait au pionnier du streaming le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood.

L'accord fait suite à une guerre d'enchères de plusieurs semaines au cours de laquelle Netflix a offert près de 28 dollars par action, éclipsant l'offre de Paramount Skydance

PSKY.O , proche de 24 dollars, pour l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris les actifs de télévision par câble prévus pour une scission.

L'acquisition du propriétaire de franchises de premier plan telles que "Game of Thrones", "DC Comics" et "Harry Potter" fera encore pencher la balance du pouvoir à Hollywood en faveur de Netflix, qui a jusqu'à présent construit sa domination sans avoir conclu d'accords majeurs ou sans disposer d'une vaste bibliothèque de contenus.

Ensemble, les deux sociétés "contribueront à définir le prochain siècle de la narration", a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, qui avait déjà dit que "l'objectif est de devenir HBO plus vite que HBO ne peut nous devenir".

Les actions de Warner Bros Discovery ont augmenté de près de 4,4 % pour atteindre 25,6 dollars avant la mise sur le marché, tandis que Netflix a chuté d'environ 3 % et Paramount de 2,2 %.

Paramount et Comcast, le troisième candidat , n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Paramount a proposé 30 dollars par action pour Warner Brothers Discovery, a rapporté CNBC dans un flash d'information. Reuters n'a pas pu vérifier cette information et la date de l'offre n'a pas été immédiatement précisée.

UN EXAMEN ANTITRUST APPROFONDI EST PROBABLE

L'accord avec Netflix risque toutefois de faire l'objet d'un examen antitrust approfondi en Europe et aux États-Unis, car il permettrait au plus grand service de diffusion en continu du monde d'acquérir un rival qui abrite HBO Max et compte près de 130 millions d'abonnés à la diffusion en continu.

La Paramount, dirigée par David Ellison, qui a lancé la guerre des enchères avec une série d'offres non sollicitées et qui entretient des liens étroits avec l'administration Trump, avait remis en question le processus de vente en début de semaine et allégué un traitement favorable à Netflix.

Avant même que les offres ne soient déposées, certains membres du Congrès ont déclaré qu'un accord entre Netflix et Warner Bros Discovery pourrait nuire aux consommateurs et à Hollywood.

Cinema United, une association mondiale de professionnels de l'exploitation, a déclaré que l'accord constituait une "menace sans précédent" pour les cinémas du monde entier, tandis que Jason Kilar, ancien directeur général de WarnerMedia, a déclaré qu'il ne voyait pas de "moyen plus efficace de réduire la concurrence à Hollywood que de vendre WBD à Netflix".

Cherchant à apaiser certaines inquiétudes, Netflix a déclaré que l'accord offrirait aux abonnés davantage d'émissions et de films, stimulerait sa production américaine et ses dépenses à long terme en matière de contenu original, et créerait davantage d'emplois et d'opportunités pour les talents créatifs.

Lors des négociations , la société a fait valoir qu'une combinaison de son service de diffusion en continu et de HBO Max profiterait aux consommateurs en réduisant le coût d'une offre groupée.

Selon les médias, la société a déclaré à Warner Bros Discovery qu'elle continuerait à distribuer les films du studio dans les salles de cinéma afin d'apaiser les craintes selon lesquelles son accord éliminerait un autre studio et une source majeure de films en salle.

"À la lumière de l'environnement réglementaire actuel, cela ne manquera pas de faire sourciller et de susciter des inquiétudes. La combinaison d'un acteur dominant du streaming sera fortement examinée", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

"Nous devrions nous attendre à ce que cela s'éternise étant donné la poursuite de Paramount Skydance pour Warner Bros Discovery."

ACCORD EN NUMÉRAIRE ET EN ACTIONS

Comcast, le troisième prétendant , n'a guère changé de cours.

Paramount et Comcast n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Selon l'accord, chaque actionnaire de Warner Bros Discovery recevra 23,25 dollars en espèces et environ 4,50 dollars en actions Netflix par action, ce qui valorise Warner à 27,75 dollars par action, soit environ 72 milliards de dollars en capitaux propres et 82,7 milliards de dollars, y compris la dette.

L'opération représente une prime de 121,3 % par rapport au cours de clôture de Warner Bros Discovery le 10 septembre, avant l'apparition des premières informations sur un éventuel rachat.

L'opération devrait être conclue après que Warner Bros Discovery aura transformé son unité de réseaux mondiaux, Discovery Global, en une société distincte cotée en bourse, opération qui devrait être achevée au troisième trimestre de 2026.

Netflix a proposé à Warner Bros Discovery une indemnité de rupture de 5,8 milliards de dollars, tandis que Warner Bros Discovery verserait à Netflix 2,8 milliards de dollars en cas d'échec de l'opération.

Netflix a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser des économies annuelles d'au moins 2 à 3 milliards de dollars dès la troisième année, après la conclusion de l'accord.

INQUIÉTUDES QUANT À LA CROISSANCE DE NETFLIX

Selon les analystes, Netflix est motivé par le désir de verrouiller les droits à long terme sur les émissions et les films à succès et de moins dépendre des studios extérieurs, alors qu'il se développe dans les jeux et cherche de nouvelles voies de croissance après le succès de sa campagne de partage de mots de passe.

Ses actions n'ont augmenté que de 16 % cette année, après avoir bondi de plus de 80 % en 2024, car les investisseurs craignent que sa croissance fulgurante ne se ralentisse, surtout depuis qu'elle a cessé de divulguer le nombre de ses abonnés au début de l'année.

La société s'est appuyée sur son volet publicitaire pour stimuler la croissance, mais celui-ci ne devrait pas devenir un moteur de revenus important avant l'année prochaine, tandis que les analystes affirment que sa poussée dans les jeux vidéo s'est heurtée à des changements de stratégie et à des départs de cadres.

Le rachat de Warner Bros pourrait toutefois renforcer son pari sur les jeux vidéo. WBD est l'une des rares sociétés de divertissement à avoir remporté de grands succès dans ce secteur, notamment avec son jeu Harry Potter "Hogwarts Legacy", qui a généré plus d'un milliard de dollars de recettes.