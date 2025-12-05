Netflix rachète les studios et l'unité de diffusion en continu de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars

Netflix NFLX.O a accepté de racheter les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery ainsi que sa division de streaming pour 72 milliards de dollars, un accord qui donnerait le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood au pionnier du streaming qui a bouleversé l'industrie des médias.

L'accord - annoncé vendredi - fait suite à une guerre d'enchères qui a duré des semaines et au cours de laquelle Netflix a pris la tête avec une offre de près de 28 dollars par action, éclipsant l'offre de Paramount Skydance PSKY.O de près de 24 dollars pour l'ensemble de Warner Bros Discovery, y compris les actifs de télévision par câble prévus pour une scission.

Les actions de Warner Bros Discovery ont clôturé à 24,5 dollars jeudi, soit une valeur de marché de 61 milliards de dollars.

L'OPÉRATION DEVRAIT REMODELER LE PAYSAGE MÉDIATIQUE

L'achat du propriétaire de franchises célèbres telles que "Game of Thrones", "DC Comics" et "Harry Potter" fera encore pencher la balance du pouvoir à Hollywood en faveur du géant de la diffusion en continu qui a construit sa domination sans acquisitions majeures ni bibliothèque de contenus importante, ce qui l'aidera à repousser la concurrence de Walt Disney et de Paramount, soutenu par la famille Ellison.

"Ensemble, nous pouvons donner au public plus de ce qu'il aime et contribuer à définir le prochain siècle de la narration", a déclaré Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, dans un communiqué.

UN EXAMEN APPROFONDI DE LA CONCURRENCE EST PROBABLE

Selon les analystes, Netflix est motivé par le désir de verrouiller les droits à long terme sur les émissions et les films à succès et de moins dépendre des studios extérieurs, alors qu'il se développe dans les jeux et cherche de nouvelles voies de croissance après le succès de sa campagne de partage de mots de passe.

Toutefois, l'accord sera probablement soumis à un examen approfondi de la concurrence en Europe et aux États-Unis, car il permettrait au plus grand service de diffusion en continu du monde d'acquérir un rival qui abrite HBO Max et compte près de 130 millions d'abonnés à la diffusion en continu.

La Paramount, dirigée par David Ellison, qui a lancé la guerre des enchères avec une série d'offres non sollicitées et qui entretient des liens étroits avec l'administration Trump, a remis en question le processus de vente en début de semaine dans une lettre alléguant un traitement favorable à Netflix.

Pour apaiser les inquiétudes concernant la concentration du marché, Netflix a fait valoir, lors des négociations, qu'une combinaison potentielle de son service de streaming avec HBO Max profiterait aux consommateurs en réduisant le coût d'une offre groupée, a rapporté Reuters mardi.

La société a également déclaré à Warner Bros Discovery qu'elle continuerait à distribuer les films du studio dans les salles de cinéma, afin d'apaiser les craintes selon lesquelles son accord éliminerait un autre studio et une source majeure de films en salle, selon les médias.

UN ACCORD EN ESPÈCES ET EN ACTIONS

Les actions de Netflix étaient en baisse de près de 3 % dans les échanges de pré-marché, tandis que Paramount était en baisse de 2,2 %. Les actions de Comcast, le troisième candidat, n'ont guère changé.

Selon les termes de l'accord, chaque actionnaire de Warner Bros Discovery recevra 23,25 dollars en espèces et environ 4,50 dollars en actions Netflix par action, ce qui valorise Warner à 27,75 dollars par action, soit environ 72 milliards de dollars en capitaux propres et 82,7 milliards de dollars, dette comprise.

L'opération devrait être conclue après que Warner Bros Discovery aura transformé son unité de réseaux mondiaux, Discovery Global, en une société distincte cotée en bourse, une opération qui devrait être achevée au troisième trimestre 2026.

Netflix a déclaré qu'elle s'attendait à réaliser des économies annuelles d'au moins 2 à 3 milliards de dollars d'ici la troisième année, après la conclusion de l'accord.