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Netflix procède à sa plus importante vague de suppressions d'emplois depuis 2022 ; son cours de bourse recule
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 18:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** L'action Netflix NFLX.O a reculé de 1% à 69,77 dollars mercredi après que la société a annoncé le licenciement de 6% de ses effectifs, soit environ 1 000 employés, selon une note interne consultée par Reuters

** Ces suppressions d'emplois, les plus importantes depuis 2022, interviennent alors que le géant du streaming est confronté à une concurrence acharnée pour attirer les spectateurs, tant de la part de ses rivaux historiques que de plateformes gratuites comme YouTube

** Les analystes ont souligné les difficultés de NFLX à trouver de nouvelles sources de revenus importantes au-delà de son activité d’abonnement, qui pourrait avoir atteint un plafond

** Les co-directeurs généraux de NFLX, Greg Peters et Ted Sarandos, ont déclaré dans un e-mail adressé aux employés que la société restait en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles

** En juillet, NFLX avait indiqué qu’elle prévoyait pour l’exercice 26 un chiffre d’affaires compris entre 51,0 et 51,4 milliards de dollars, des recettes publicitaires de 3 milliards de dollars, et une marge d’exploitation stable à 31,5%

** NFLX devrait publier ses résultats du troisième trimestre le mardi 20 octobre, après la clôture du marché

** Le titre se négocie actuellement à 19 fois les bénéfices attendus, bien en deçà de sa moyenne sur cinq ans de 31, selon les données de LSEG

** Suite à cette baisse, le titre affiche une perte d’environ 26% depuis le début de l’année et d’environ 43% sur les 12 derniers mois

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