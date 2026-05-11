Netflix poursuivi en justice par l'État du Texas pour avoir prétendument espionné des enfants et rendu ses utilisateurs dépendants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des accusations, des mesures correctives proposées, des tentatives pour obtenir les commentaires de Netflix, des paragraphes 2, 3 à 5, 7, 9 à 11; ajout de la signature) par Jonathan Stempel

Netflix NFLX.O a été poursuivi lundi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé la société de streaming d'espionner les enfants et d'autres consommateurs en collectant leurs données sans leur consentement, et d'avoir conçu sa plateforme pour qu'elle crée une dépendance. Le Texas a déclaré que Netflix avait pendant des années fait croire à tort aux consommateurs qu'il ne collectait ni ne partageait les données des utilisateurs, alors qu'il suivait et vendait en réalité les habitudes et les préférences des spectateurs à des courtiers en données commerciales et à des entreprises de technologie publicitaire, générant ainsi des milliards de dollars par an.

La société basée à Los Gatos, en Californie, a également été accusée d'utiliser discrètement des "dark patterns" (techniques trompeuses) pour inciter les utilisateurs à continuer à regarder, notamment une fonctionnalité de lecture automatique qui lance une nouvelle émission dès qu'une autre se termine.

Netflix n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

De nombreuses entreprises, notamment les réseaux sociaux et d'autres sociétés très présentes en ligne, font l'objet de poursuites judiciaires les accusant de suivre discrètement les utilisateurs et de vendre les données ainsi obtenues à des tiers, qui les utilisent à des fins publicitaires.

La plaintedu Texascite l'ancien directeur général de Netflix, Reed Hastings, qui a déclaré en 2020: "Nous ne collectons rien", alors qu'il cherchait à distinguer Netflix d'Amazon.com

AMZN.O , de Facebook META.O et de Google GOOGL.O en matière de collecte de données.

"L'objectif final de Netflix est simple et lucratif: scotcher les enfants et les familles à l'écran, récolter leurs données pendant qu'ils y sont rivés, puis monétiser ces données pour en tirer un joli profit", selon la plainte du Texas déposée devant un tribunal d'État du comté de Collin, près de Dallas.

"Lorsque vous regardez Netflix, Netflix vous observe", ajoute la plainte.

Paxton a déclaré que la surveillance présumée de Netflix enfreignait la loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses (Texas Deceptive Trade Practices Act).

Il souhaite que l'entreprise supprime les données qu'elle a collectées illégalement, qu'elle ne les utilise pas à des fins de publicité ciblée sans le consentement des utilisateurs, et qu'elle paie des amendes civiles pouvant atteindre 10 000 dollars par infraction.

Paxton, un républicain, se présente au Sénat américain, où il affronte le sénateur républicain sortant John Cornyn.