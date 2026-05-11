Netflix poursuivi en justice par l'État du Texas pour avoir prétendument espionné des consommateurs

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Netflix NFLX.O a été poursuivi lundi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé la société de streaming d'espionner les consommateurs en collectant leurs données sans leur consentement et d'avoir conçu sa plateforme pour qu'elle crée une dépendance.