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Netflix poursuivi en justice par l'État du Texas pour avoir prétendument espionné des consommateurs
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a été poursuivi lundi par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a accusé la société de streaming d'espionner les consommateurs en collectant leurs données sans leur consentement et d'avoir conçu sa plateforme pour qu'elle crée une dépendance.

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