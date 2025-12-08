Netflix perd du terrain alors que Paramount fait une offre hostile sur Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Les actions du géant du streaming Netflix
NFLX.O chutent de 2,9 % à 97,31 dollars ** Paramount Skydance PSKY.O fait une offre hostile pour Warner Bros Discovery WBD.O dans une transaction évaluée à 108,4 milliards de dollars, y compris la dette, avec une offre d'actions à 30 dollars par action ** La semaine dernière, NFLX a accepté d'acheter les studios de télévision et de cinéma de WBD ainsi que ses actifs de diffusion en continu dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 27,75 dollars par action
** Jusqu'à la dernière clôture, NFLX a chuté de 12,5 % cette année
