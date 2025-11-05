Netflix met en place un nouveau système de mesure basé sur le nombre de téléspectateurs, les publicités atteignant 190 millions de téléspectateurs dans le monde entier

5 novembre - Netflix NFLX.O a déclaré mercredi que les publicités diffusées sur sa plateforme avaient atteint plus de 190 millions de téléspectateurs actifs mensuels (MAVs) dans le monde entier, le géant de la diffusion en continu ayant institué la nouvelle mesure pour évaluer la portée de ses publicités en termes de personnes plutôt que de comptes.

Netflix s'est lancé dans la publicité et les jeux vidéo, deux domaines qui ont peu contribué aux recettes jusqu'à présent , selon les analystes et les investisseurs.

La société définit le MAV comme le nombre d'utilisateurs qui ont regardé au moins une minute de programme financé par la publicité et multiplie ce chiffre par le nombre moyen de personnes dans un foyer, sur la base des recherches internes de Netflix, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Cette mesure permettra à Netflix d'avoir un "décompte plus complet du nombre de personnes" qui regardent réellement du contenu sur la plateforme.

En se lançant dans le streaming en direct, Netflix a commencé à tester l'insertion dynamique de publicités (DAI) avec WWE Raw et SmackDown au cours du trimestre.

Il proposera désormais cette technologie aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Allemagne, au Mexique et au Royaume-Uni pour le prochain Christmas Gameday de la NFL.

Le DAI permet à Netflix d'insérer des publicités spécifiques pour chaque téléspectateur en temps réel lors d'une diffusion en direct. L'offre sera étendue à d'autres titres en direct en 2026.

Le co-PDG Greg Peters a déclaré que Netflix avait enregistré son meilleur trimestre de ventes publicitaires au troisième trimestre, ajoutant qu'elle était en passe de plus que doubler ses recettes publicitaires cette année, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise le mois dernier.

Il a ajouté que, bien que la publicité soit encore peu importante par rapport aux recettes d'abonnement, Netflix a désormais "établi les principes fondamentaux" de l'activité et entrevoit une grande marge de manœuvre pour la croissance.

Netflix Ads Suite, sa plateforme publicitaire interne, a été mise en service aux États-Unis et au Canada en mai et a depuis été mise à disposition dans les 12 pays où la publicité est autorisée.