Netflix : le T3 convainc, les prévisions de fin d'année beaucoup moins

(Zonebourse.com) - Le géant du streaming dépasse les attentes de bénéfice au troisième trimestre, mais réduit son objectif publicitaire et livre des prévisions plus molles pour la fin d'année. Le titre perd 5% en post-marché.

Netflix a engrangé 12,87 MdsUSD de revenus au troisième trimestre, en hausse de 11,8% sur un an, presque au niveau attendu. Son bénéfice par action de 0,87 dollar a dépassé les 0,82 dollar anticipés et sa marge opérationnelle s'est établie à 34,6%, contre 28,2% un an plus tôt.

Cette envolée des profits mérite toutefois un astérisque, puisque Netflix avait passé une charge fiscale exceptionnelle de 619 MUSD au Brésil au troisième trimestre 2025. Hors cet effet de base, la croissance du résultat opérationnel ressort autour de 15%, bien moins spectaculaire que les 37% affichés.

La fidélisation s'améliore, selon la direction, et les heures visionnées en Inde bondissent de 24%, pour des revenus locaux en hausse de 18% à changes constants. Mais Netflix ne fournit pas de chiffre mondial récent sur les heures vues, alors que l'engagement inquiète les investisseurs. Autre accroc : l'objectif publicitaire 2026 est ramené de 3 à 2,7 MdsUSD (-10%), en raison d'un déploiement plus lent que prévu de certaines fonctionnalités.

Pour le quatrième trimestre, le groupe prévoit 13,44 MdsUSD de chiffre d'affaires et un BPA de 0,67 dollar, contre 13,52 MdsUSD et 0,73 dollar attendus. Le titre recule de 5% en post-marché. La publication intervient quelques jours après la suppression d'environ 1 000 postes, soit 6% des effectifs, et le départ de deux responsables de la programmation. Face à YouTube et TikTok, Netflix doit convaincre que son immense audience peut encore se traduire en croissance et en revenus publicitaires.

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