Netflix gagne du terrain après avoir refusé de relever son offre de rachat de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont augmenté de 9,6 % à 92,53 $ après la cloche

** NFLX dit qu'elle ne relèvera pas son offre pour Warner Bros Discovery WBD.O

** Plus tôt dans la journée, WBD a déclaré que l'offre révisée de Paramount PSKY.O à 31 $ par action était supérieure à l'accord existant avec NFLX

** "L'accord n'est plus financièrement intéressant, nous refusons donc de nous aligner sur l'offre de Paramount Skydance" -NFLX

** À la dernière clôture, NFLX était en baisse de 9,8 % depuis le début de l'année