Netflix ferme le studio de jeu à l'origine de "Squid Game : Unleashed"

Netflix NFLX.O a fermé le studio à l'origine de son jeu mobile "Squid Game: Unleashed", dans le cadre d'un changement de stratégie pour son unité de jeux vidéo.

La fermeture du studio a été confirmée par son cofondateur et ancien directeur général, David Rippy, dans un message publié sur LinkedIn jeudi.

"La nouvelle est dure, c'est certain, mais je suis très reconnaissant du temps que nous avons passé chez Netflix", a déclaré David Rippy.

Le géant du streaming, qui s'est lancé dans la publicité et les jeux vidéo pour diversifier ses sources de revenus, a acquis Boss Fight Entertainment en 2022 pour élargir son offre.

"Après plus de 10 ans de travail chez Boss Fight, dont les dernières années au sein de Netflix, le temps est venu pour le studio de fermer ses portes", a déclaré David Luehmann, directeur du développement de jeux au sein du studio, dans un autre message posté sur LinkedIn.

Netflix n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les deux jeux de Boss Fight, "Netflix Stories" et "Squid Game: Unleashed", resteront disponibles sur la plateforme de streaming.

Netflix, qui a nommé Alain Tascan président des jeux l'année dernière, a une nouvelle stratégie qui se concentre sur les jeux de fête, les jeux narratifs, les jeux pour enfants et les jeux grand public.

Le codirecteur général de Netflix, Greg Peters, a vanté les mérites de "Squid Game: Unleashed" lors de la conférence téléphonique sur les résultats en début de semaine, comme un exemple des types de jeux narratifs que Netflix aimerait créer à partir de ses propres émissions.