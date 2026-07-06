Netflix fait un clin d'œil à la nostalgie avec sa nouvelle série télévisée « La Petite Maison dans la prairie »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Silverstein et Danielle Broadway

Pour l’acteur australien Luke Bracey, rejoindre l’adaptation de Netflix NFLX.O prévue pour 2026 du classique de 1935 « La Petite Maison dans la prairie » marque le retour d’une histoire qui trouve un écho auprès de toutes les générations. La série met en scène une famille de l’Ouest américain du XIXe siècle qui traverse des hauts et des bas mais qui, au final, reste unie par l’amour qu’elle se porte mutuellement — un thème que Bracey considère comme intemporel.

« Ce n’est ni une erreur, ni un hasard, si cette histoire et cette famille sont tant aimées par tant de gens depuis si longtemps », a déclaré Bracey, qui incarne Charles Ingalls, le père du personnage principal, Laura Ingalls. Tant la série « La Petite Maison dans la prairie » que les livres s’inspirent des expériences réelles de Laura Elizabeth Ingalls Wilder, qui a puisé son inspiration dans sa propre enfance au sein d’une famille de pionniers. La série de livres a été publiée dans les années 1930 et 1940.

L’histoire a déjà fait l’objet d’adaptations, notamment dans une série télévisée des années 1970 diffusée sur NBC jusqu’en 1983.

La série « La Petite Maison dans la prairie » de Netflix suit la famille Ingalls alors qu’elle s’adapte à la vie dans l’Ouest américain, tout en abordant les récits des colons et des peuples autochtones.

Aux côtés de Bracey dans le rôle de Charles Ingalls, la famille Ingalls comprend Laura, incarnée par Alice Halsey; Crosby Fitzgerald dans le rôle de Caroline, la mère de Laura; et Skywalker Hughes dans celui de Mary, la sœur aînée de Laura.

Si la série aborde de nombreux thèmes émouvants, Alice Halsey s’est penchée sur les difficultés auxquelles Laura a dû faire face en grandissant en tant que jeune fille au XIXe siècle.

« Je pense que les garçons avaient plus de privilèges », a-t-elle déclaré.

« Les filles n’avaient pas les mêmes opportunités que les garçons à l’époque. Elles n’avaient pas la possibilité d’apprendre autant que les garçons », a-t-elle ajouté, soulignant que si elle avait vécu à l’époque de Laura, elle n’aurait pas pu se consacrer à bon nombre des activités qu’elle aime aujourd’hui.

L’histoire des difficultés et des réussites de cette famille de pionniers est orchestrée par la créatrice et showrunner Rebecca Sonnenshine, et la série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison avant même la diffusion du premier épisode de la saison 1.

« Nous avons pu créer tant de souvenirs incroyables et tout simplement parfaits la saison dernière, et nous avons désormais la chance d'en créer de nouveaux », a déclaré Hughes.

La série de huit épisodes sera disponible sur Netflix dès jeudi.