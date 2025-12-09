Netflix et Paramount se battent pour Warner Bros Discovery dans la lutte pour le pouvoir à Hollywood

Paramount Skydance PSKY.O a lancé une offre hostile d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , défiant une offre rivale de Netflix et injectant de l'incertitude dans l'avenir de la célèbre société de médias d'Hollywood.

Depuis 2000, la société mère du studio de cinéma Warner Bros a connu trois réorganisations majeures . Aujourd'hui, l'entreprise est confrontée à sa quatrième réorganisation.

Voici quatre graphiques montrant pourquoi l'accord concernant Warner Bros Discovery est important:

MIEUX CONCURRENCER DISNEY

Si Paramount réussit à acquérir Warner Bros Discovery, l'entreprise combinée dépasserait le leader du marché Disney

DIS.N en termes de parts de marché du box-office aux États-Unis et au Canada.

Bien que Disney+ reste un concurrent important dans le domaine de la diffusion en continu, avec 15 % de parts d'utilisateurs actifs mensuels de son application mondiale, il est légèrement à la traîne en termes d'engagement des utilisateurs individuels par rapport à Netflix et HBO Max, selon la société d'intelligence économique Sensor Tower.

Ce rachat potentiel permettra également à Paramount d'étoffer sa gamme de contenus avec les émissions acclamées par la critique de HBO Max, allant de "Game of Thrones" et "Succession" à des titres classiques de prestige tels que "The Wire" et "The Sopranos".

YOUTUBE SE TAILLE UNE PART DE MARCHÉ

YouTube, la société d'Alphabet GOOGL.O , domine les autres plateformes de diffusion en continu, avec la plus grande part du temps total de visionnage de la télévision. Il bénéficie d'une combinaison de contenus générés par les utilisateurs, de revenus publicitaires et de services en direct.

Le service de streaming vidéo a déclaré en mars qu'il comptait plus de 125 millions d'abonnés payants, bien que ces chiffres incluent les utilisateurs qui se sont inscrits pour des essais gratuits temporaires.

Selon Sensor Tower, YouTube compte environ 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels d'applications mobiles dans le monde pour le trimestre en cours , ce qui dépasse les utilisateurs actifs mensuels combinés des principaux services de diffusion en continu, notamment Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ et Peacock.

En octobre, YouTube a dominé le streaming aux États-Unis avec 12,9 % d'audience, suivi de Netflix avec 8 %, selon les données de Nielsen.

UN MOMENT DÉCISIF POUR HOLLYWOOD

Les actions de Warner Bros Discovery ont clôturé en hausse de plus de 4 % lundi, car la vente de la société serait l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'industrie des médias.

Avec une valeur de marché de plus de 60 milliards de dollars, les actions de la société ont plus que doublé depuis que des rapports sur l'intérêt de Paramount pour la société ont fait surface au début du mois de septembre.

"Paramount et Netflix comptent tous deux parmi les plus gros consommateurs de contenu au monde. Si l'un d'entre eux achète WBD, il y aura une concentration importante des dépenses de contenu. Paramount a un chevauchement plus direct en raison des sorties en salle, mais l'importance des dépenses de contenu de chaque soumissionnaire pourrait susciter des préoccupations en matière de concurrence ", a déclaré Ross Benes, analyste chez eMarketer.

GESTION DE LA DETTE

Warner Bros Discovery a une dette d 'environ 35 milliards de dollars, ce qui signifie que toute transaction entraînera un endettement important. La société avait déjà rejeté les offres de Paramount, avant que la société dirigée par David Ellison ne fasse une offre publique d'achat hostile.

En 2022, la fusion de WarnerMedia et Discovery a entraîné un endettement considérable, qui a étouffé les initiatives stratégiques à long terme de l'entreprise.

Dans le cadre de leurs accords potentiels, Paramount devrait reprendre environ 30 milliards de dollars de dettes de Warner Bros Discovery, tandis que Netflix reprendrait environ 10 milliards de dollars de dettes.