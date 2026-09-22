 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Netflix en retrait, HSBC s'inquiète de la montée en puissance de YouTube
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 17:29
Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant américain du streaming accuse l'un des plus forts replis de l'indice Nasdaq 100, cédant 1,89%, alors que HSBC abaisse sa recommandation sur le titre à conserver, contre acheter précédemment. La banque réduit également son objectif de cours de 96 à 76 dollars, estimant que la concurrence croissante de YouTube pèse sur ses perspectives.

HSBC souligne notamment la progression rapide de YouTube sur les téléviseurs américains.

En juillet, la plateforme d'Alphabet a capté un record de 14,2% du temps passé devant la télévision aux Etats-Unis, tandis que la part de Netflix est tombée à 7,8%, son plus bas niveau depuis plusieurs années. Les analystes relèvent parallèlement une baisse d'environ 17% sur un an des heures de visionnage des séries apparues dans le Top 10 de Netflix en juillet et août.

Et la pression concurrentielle pourrait encore s'accentuer. YouTube cherche désormais à fidéliser ses créateurs les plus populaires grâce à des financements directs, des rémunérations accrues et des accords d'exclusivité, tout en développant des formats épisodiques plus proches des séries proposées par les plateformes traditionnelles.

Dans ce contexte, HSBC anticipe à la fois une hausse des dépenses de contenus et une augmentation du taux de désabonnement chez Netflix.

La banque réduit ainsi de 6 à 9% ses estimations de bénéfice par action pour 2027 et 2028.

La plateforme de musique en ligne Spotify lui apparaît en revanche mieux protégée face à YouTube, grâce notamment à des catalogues relativement homogènes entre les différentes plateformes et à des coûts de production nettement inférieurs à ceux de Netflix.

HSBC maintient donc sa recommandation "acheter" sur Spotify, avec un objectif de cours inchangé à 675 dollars.

Depuis le début de l'année, l'action de Netflix chute de plus de 23%.

Valeurs associées

NETFLIX
72,1600 USD NASDAQ -1,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump au siège des Nations unies, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump menace l'Iran devant l'ONU puis annonce une reprise du dialogue
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:35 

    Donald Trump a annoncé mardi que le dialogue avec Téhéran avait repris, pour mettre fin à un conflit qui le plombe politiquement, quelques minutes après avoir menacé à la tribune de l'ONU d'anéantir l'Iran. Selon la télévision d'Etat iranienne Irib, Téhéran a communiqué ... Lire la suite

  • Le porte-conteneurs turc endommagé Lider Bordo Mavi, à quai au port de Trabzon après avoir été attaqué près du port russe de Touapsé, le 15 septembre 2026, en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    En mer Noire, la terreur des drones pour les marins turcs
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:28 

    Ils venaient de terminer leur petit-déjeuner lorsqu'une énorme déflagration a poussé l'équipage sur le pont principal du navire commercial. C'est là que la deuxième frappe a eu lieu, au large de la Crimée, le 5 juin. "Il y avait du feu et de la fumée, l'explosion ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    RAMSAY GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.09.2026 09:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le vert
    information fournie par AFP 23.09.2026 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, soutenues par le recul des prix de l'énergie, le pétrole Brent évoluant sous le seuil symbolique de 100 dollars le baril. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Francfort 0,21%, Londres ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,19 +0,65%
HAFFNER ENERGY
0,656 +2,98%
CAC 40
8 185,6 +0,38%
2CRSI
29,86 +1,70%
SOITEC
151,8 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank