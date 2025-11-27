 Aller au contenu principal
Netflix en panne pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 02:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de streaming Netflix

NFLX.O est en panne pour des milliers d'utilisateurs aux Etats-Unis ce mercredi, selon Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, il y avait plus de 14 290 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux à 19 h 56 (heure de l'Est).

