Netflix en panne pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

La plateforme de streaming Netflix

NFLX.O est en panne pour des milliers d'utilisateurs aux Etats-Unis ce mercredi, selon Downdetector.com.

Selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources, il y avait plus de 14 290 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux à 19 h 56 (heure de l'Est).