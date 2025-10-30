Netflix en hausse après l'annonce d'un fractionnement d'actions de 10 pour 1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O ont augmenté d'environ 3 % après le marché à 1 123,00 $ après l'annonce d'un fractionnement d'actions de 10 pour 1 ** Le géant du streaming déclare que l'objectif du fractionnement est de "réinitialiser le prix du marché des actions ordinaires de la société dans une fourchette qui sera plus accessible aux employés qui participent au programme d'options d'achat d'actions de la société"

** Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés le lundi 10 novembre recevra neuf actions supplémentaires après la clôture des marchés le vendredi 14 novembre

** L'action NFLX devrait être négociée sur une base ajustée au fractionnement le lundi 17 novembre

** La société a environ 423,73 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 461,4 milliards de dollars

** L'action a terminé jeudi en baisse de 1 % à 1 089 $, réduisant le gain depuis le début de l'année à 22 %, en ligne avec la hausse de 22 % du Nasdaq .IXIC