 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 316,06
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Netflix en baisse après avoir manqué l'estimation de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 6,1 % à 1164,05 $ après la clôture

** NFLX affiche un bénéfice par action ajusté de 5,87 $ au troisième trimestre, manquant l'estimation de 6,97 $, selon les données compilées par LSEG

** La marge d'exploitation du 3ème trimestre s'élève à 28% et a été affectée par des dépenses liées à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 11,51 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes

** NFLX prévoit un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au 4ème trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 11,90 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 39 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NETFLIX
1 241,3500 USD NASDAQ +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank