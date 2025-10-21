Netflix en baisse après avoir manqué l'estimation de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 6,1 % à 1164,05 $ après la clôture
** NFLX affiche un bénéfice par action ajusté de 5,87 $ au troisième trimestre, manquant l'estimation de 6,97 $, selon les données compilées par LSEG
** La marge d'exploitation du 3ème trimestre s'élève à 28% et a été affectée par des dépenses liées à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes
** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 11,51 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes
** NFLX prévoit un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au 4ème trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 11,90 milliards de dollars
** L'action a augmenté de 39 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer