Netflix en baisse après avoir manqué l'estimation de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Netflix NFLX.O chutent de 6,1 % à 1164,05 $ après la clôture

** NFLX affiche un bénéfice par action ajusté de 5,87 $ au troisième trimestre, manquant l'estimation de 6,97 $, selon les données compilées par LSEG

** La marge d'exploitation du 3ème trimestre s'élève à 28% et a été affectée par des dépenses liées à un litige en cours avec les autorités fiscales brésiliennes

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 11,51 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes

** NFLX prévoit un chiffre d'affaires de 11,96 milliards de dollars au 4ème trimestre, légèrement supérieur aux estimations de 11,90 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 39 % depuis le début de l'année