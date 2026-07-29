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Netflix devance la BBC en tant que premier choix des téléspectateurs britanniques, selon un rapport de l'Ofcom
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 01:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a devancé la BBC en tant que premier choix des Britanniques lorsqu'ils choisissent ce qu'ils vont regarder à la télévision, a annoncé mercredi l'Ofcom, l'autorité de régulation des médias, 26 % des téléspectateurs se tournant en premier vers le service de streaming américain, contre 25 % pour la BBC.

Voici les détails tirés du rapport annuel « Media Nations » de l’Ofcom:

* L'autorité de régulation a constaté qu'ITV ITV.L était le premier choix de 15 % des téléspectateurs, ce qui témoigne d'une concurrence croissante pour l'audience de la part des plateformes de streaming et de vidéo en ligne.

* L'utilisation des services de streaming appartenant aux chaînes de télévision, notamment BBC iPlayer, ITVX, Channel 4 Streaming et 5, a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, ce qui en fait la catégorie de services télévisuels connaissant la plus forte croissance.

* Les services de streaming par abonnement étaient présents dans environ 70 % des foyers britanniques, un chiffre qui, selon l’Ofcom, s’est largement stabilisé après une croissance rapide pendant la pandémie de COVID-19.

* Environ 70 % des Britanniques ont regardé des contenus diffusés par les chaînes traditionnelles pendant au moins 15 minutes par semaine en 2025, contre 73 % en 2024 et 78 % en 2022.

* Les grands événements en direct ont attiré un large public: la défaite de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde contre l’ , le 15 juillet, a ainsi enregistré une audience maximale de 24 millions de téléspectateurs sur l’ensemble des plateformes de la BBC.

* La durée moyenne quotidienne de visionnage de YouTube sur les téléviseurs a doublé, passant de 9 minutes en 2022 à 19 minutes par personne l’année dernière, tandis que la durée totale de visionnage sur l’ensemble des appareils est passée de 33 à 41 minutes par jour.

* Chez les personnes âgées de 75 ans et plus, l’audience hebdomadaire de YouTube est passée de 28 % en 2022 à 33 % en 2025, ce qui, selon l’Ofcom, témoigne d’une adoption croissante auprès des publics plus âgés.

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