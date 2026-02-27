Netflix choisit de ne pas relever son offre sur Warner Bros

Netflix NFLX.O a dit jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery

WBD.O après l'offre révisée déposée par Paramount Skydance

PSKY.O , une annonce qui met fin au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming.

"Nous avons toujours été rigoureux et, au prix nécessaire pour égaler la dernière offre de Paramount Skydance, l'accord n'est plus intéressant financièrement. Nous refusons donc d'égaler l'offre de Paramount Skydance", a dit Netflix dans un communiqué.

Le titre du géant du streaming a bondi plus de 10% après l'annonce.

Le conseil d'administration de Warner Bros doit encore approuver l'offre de Paramount Skydance.

"Une fois que notre conseil d'administration aura approuvé l'accord de rachat de Paramount, cela créera une valeur phénoménale pour nos actionnaires", a déclaré le directeur général de Warner Bros, David Zaslav, dans un communiqué.

"Nous sommes enthousiasmés par le potentiel d'une alliance entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery et avons hâte de commencer à travailler ensemble et de raconter les histoires qui touchent le monde entier."

Warner Bros avait déclaré plus tôt que l'offre révisée de 31 dollars par action transmise par Paramount Skydance était supérieure à celle de Netflix.

(Aditya Soni, Akash Sriram et Dawn Chmielewski, avec Jaspreet Singh et Sneha S K; version française Camille Raynaud)