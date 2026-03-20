Netflix annonce que le concert de BTS en Corée du Sud sera le point de départ d'un flux d'événements en direct

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le concert sur la place historique de Gwanghwamun sera un "spectacle"

* Le site et l'album reflètent l'identité du groupe coréen BTS

* Netflix estime que c'est un choix évident de s'associer à la culture coréenne

* Un groupe de médias estime que les limites imposées aux reportages sont excessives

(Ajout de détails sur les directives médiatiques aux paragraphes 10 et 11) par Jihoon Lee et Minwoo Park

La plateforme de streaming américaine Netflix NFLX.O anticipe davantage d'opportunités pour des événements en direct en Corée du Sud, a déclaré un responsable de l'entreprise vendredi, alors qu'elle se prépare pour son plus grand livestream cette année, un concert de retour très attendu de BTS à Séoul. L'événement d'une heure, qui sera diffusé en direct dans 190 pays dans le cadre de la première diffusion mondiale d'un concert, marque la sortie du premier nouvel album du supergroupe depuis plus de trois ans et le début d'une tournée mondiale en avril.

Netflix espère que le concert de BTS qui aura lieu samedi sur la place historique de Gwanghwamun à Séoul sera "un spectacle comme nous n'en avons jamais vu auparavant", a déclaré Brandon Riegg, son vice-président chargé des séries non fictionnelles et des sports.

"J'imagine qu'avec notre engagement à nous associer avec nos producteurs en Corée, il y aura beaucoup d'autres opportunités pour d'autres événements en direct", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Nous avons peut-être des projets en cours dont je ne peux pas parler pour l'instant."

L'investissement de la société en Corée du Sud continuera de croître, a déclaré M. Riegg, à mesure qu'elle renforcera l'infrastructure pour permettre la tenue d'un plus grand nombre d'événements en direct. "La culture coréenne, les divertissements coréens, qui sont si appréciés, font de cela un choix évident pour continuer à approfondir ce partenariat."

Un groupe de journalistes a toutefois déclaré que les directives de Netflix en matière de couverture étaient excessives.

"Les organisateurs devraient respecter la nature publique de l'espace symbolique de Gwanghwamun et le droit des médias à l'enregistrer", a déclaré l'Association coréenne des vidéo-journalistes dans un communiqué vendredi.

Garrett English, le producteur exécutif du spectacle de samedi, a déclaré que son emplacement et sa conception seraient modernes, conformément à la vision du groupe, tout en respectant l'espace et en étant en harmonie avec lui.

Les directives établies par Netflix et HYBE 352820.KS , l'agence qui gère BTS, interdisent aux médias de diffuser en direct l'intégralité du concert et limitent la publication de séquences vidéo à des clips de cinq performances au maximum, chacun d'une durée maximale d'une minute.

Netflix et HYBE n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la déclaration de l'Association coréenne des journalistes vidéo.

RM, le leader du groupe, s'est blessé à la cheville lors d'une répétition jeudi, mais le concert aura lieu, avec RM minimisant ses mouvements sur la scène, a déclaré son agence dans un communiqué vendredi.

Le concert gratuit devrait attirer jusqu'à 260 000 spectateurs, dont 22 000 détenteurs de billets, ce qui en fera l'un des plus grands rassemblements publics de la région depuis la Coupe du monde de 2002, selon les autorités. Mercredi, un total de 1,1 million d'étrangers avaient visité le pays depuis le début du mois, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données du Service coréen de l'Immigration.

IDENTITÉ KPOP Des barricades et des toilettes temporaires ont été installées autour de la place Gwanghwamun vendredi, tandis que des ouvriers couvraient la scène d'écrans avec des caméras en l'air, au milieu d'une foule de fans qui surveillaient les préparatifs.

Les autorités ont effectué des contrôles de sécurité sur des aspects allant de l'installation de la scène aux mouvements de foule prévus, avec une surveillance élargie à l'ensemble de la capitale, a déclaré le ministère de la sécurité dans un communiqué.

Le site du concert symbolise l'identité coréenne des sept membres du groupe, a déclaré Brandon You, représentant de HYBE pour la région Asie-Pacifique.

« Cela se rapporte vraiment, véritablement, à l'identité de BTS », a déclaré Brandon You. « Ce sera également un signe de ce que l'on attend du groupe à l'avenir. »

Cela se reflète également dans "Arirang", le titre du nouvel album du boysband, tiré d'une chanson folklorique coréenne et sorti vendredi, a déclaré Nicole Kim, vice-présidente de Big Hit Music, le label de HYBE.

"Comme l'indique le mot Arirang, il s'agit d'un concept qui a vraiment trouvé son origine dans l'identité des membres de BTS et aussi dans leurs racines."

Certains font remonter l'origine du terme "arirang" à des expressions anciennes faisant référence à l'"aimé" ou au "cœur brisé", faute d'une définition fixe. Netflix prévoit une tournée mondiale de "KPop Demon Hunters" , afin de capitaliser sur son film le plus populaire, a rapporté Reuters mercredi, citant une source.

"Nous sommes évidemment très fiers du partenariat sur Kpop Demon Hunters", a déclaré M. Riegg lors d'une interview séparée avec Reuters plus tard dans la journée. Il a ajouté que Maggie Kang, la réalisatrice du film, serait également présente au concert de BTS de samedi, mais n'a pas donné plus de détails sur le projet de tournée mondiale.

"Nous attendons beaucoup de ce concert inaugural, mais il devrait certainement être le signe d'une plus grande envie de travailler avec d'autres artistes et labels en Corée et en Asie en général", a déclaré M. Riegg.