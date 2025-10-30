 Aller au contenu principal
Netflix annonce le fractionnement de ses actions à raison de dix pour une
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi un plan de division à terme de ses actions ordinaires à raison de dix pour une, rendant ainsi les actions de la société plus abordables pour les investisseurs particuliers.

Les actions de Netflix, qui ont gagné plus de 360 % au cours des trois dernières années, étaient en hausse de 3 % à 1 123,49 $ dans les échanges prolongés.

Chaque actionnaire de la société recevra neuf actions supplémentaires pour chaque action détenue, après la clôture des marchés le 10 novembre. La transaction devrait commencer sur une base ajustée à la division à l'ouverture du marché le 17 novembre, a déclaré la société.

Valeurs associées

NETFLIX
1 089,0000 USD NASDAQ -1,04%
