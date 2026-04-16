Netflix annonce le départ en juin de son cofondateur Reed Hastings

par Dawn Chmielewski

Netflix NFLX.O a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, alors que le géant du streaming cherche à dessiner l'après-bataille perdue pour le rachat de Warner Bros Discovery.

Reed Hastings ne briguera pas de réélection lors de l'assemblée générale des actionnaires en juin, a dit Netflix, ajoutant que Hastings avait pour projet de se consacrer notamment à la philanthropie.

Le titre du groupe a plongé d'environ 8% dans les échanges d'après-clôture à la suite de cette annonce.

En dépit pour Netflix d'une "une croissance à deux chiffres" et d'une marge accrue, les investisseurs ont été "effrayés" par l'annonce du départ de Reed Hastings, a commenté Richard Greenfield, analyste chez LightShed Partners.

Reed Hastings est considéré comme l'architecte de la révolution du modèle de consommation à domicile des films et séries télévisées.

Dans la lettre de 14 pages diffusée jeudi, Netflix a réaffirmé avoir une mission "ambitieuse et inchangée". Il n'a pas modifié ses perspectives annuelles.

Le groupe n'a pas indiqué comment il comptait utiliser les 2,8 milliards de dollars perçus lors de la rupture par Warner Bros de leur accord de rachat du studio de cinéma éponyme et de sa division streaming. Ce projet avait été qualifié par le passé par Netflix d'intéressant mais "pas indispensable".

Netflix a fait état jeudi d'un bénéfice par action de 1,23 dollar au premier trimestre, contre 66 cents un an plus tôt.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 12,25 milliards de dollars, soit une hausse de 16% sur un an, battant légèrement le consensus qui ressortait à 12,18 milliards de dollars.

(Dawn Chmielewski, avec Harshita Mary Varghese à Bangalore; version française Jean Terzian)