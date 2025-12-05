Netflix accepte de racheter les studios et la division "streaming" de Warner Bros Discovery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a accepté de racheter les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery ainsi que sa division de diffusion en continu pour 72 milliards de dollars, un accord qui donnerait le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood au pionnier de la diffusion en continu qui a bouleversé l'industrie des médias.