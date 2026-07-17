Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Netfix : -12%, vers 66,5 USD, au plus bas depuis le 6/9/2024
information fournie par Zonebourse•17/07/2026 à 16:01
Malgré des résultats très honorables, Netfix dévisse de -12%, vers 66,5 USD, le titre se retrouve au plus bas depuis le 6/9/2024... et affiche un cours divisé exactement par 2 ce 17 juillet par rapport à son zénith des 134 USD du 1er juillet 2025.
Le prochain support semble se dessiner vers 61 USD, le plancher testé autour du 7 août 2025.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
Les marchés boursiers européens ont terminé la semaine sans éclat vendredi, sur fond de décrochage généralisé des semi-conducteurs et d'inquiétudes autour de la guerre au Moyen-Orient. Paris (-0,47%), Francfort (-0,34%) et Milan (-0,94%) ont fini dans la rouge. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•17.07.2026•17:42•
L'un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) semble vendredi sur le point de défendre un relèvement prochain des taux d'intérêt pour combattre l'inflation aux Etats-Unis. "L'inflation est trop élevée", soutient sans ambages la présidente de la ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•17.07.2026•17:41•
Le moral des consommateurs s'est nettement redressé aux Etats-Unis fin juin/début juillet devant la baisse des prix de l'essence, selon les données de l'université du Michigan publiées vendredi. Ce sondage, qui fait référence, a toutefois été majoritairement réalisé ...
Lire la suite
Un premier pas symbolique vers une dissuasion nucléaire "avancée", une ambition commune sur des dossiers technologiques épineux : Paris et Berlin ont voulu montrer vendredi qu'ils aspiraient toujours à une défense la plus intégrée possible, malgré l'échec cuisant ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer