Netfix : -12%, vers 66,5 USD, au plus bas depuis le 6/9/2024

Malgré des résultats très honorables, Netfix dévisse de -12%, vers 66,5 USD, le titre se retrouve au plus bas depuis le 6/9/2024... et affiche un cours divisé exactement par 2 ce 17 juillet par rapport à son zénith des 134 USD du 1er juillet 2025.

Le prochain support semble se dessiner vers 61 USD, le plancher testé autour du 7 août 2025.