Netanyahu renonce à réclamer l'immunité parlementaire

JERUSALEM, 28 janvier (Reuters) - Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien a annoncé mardi qu'il renonçait à réclamer à la Knesset qu'elle lui accorde l'immunité parlementaire qui aurait pu geler pour des mois les poursuites lancées à son encontre par le parquet. Dans un communiqué publié sur Facebook, il explique avoir voulu éviter que la procédure tourne au "cirque". "J'ai informé le président de la Knesset que je retirai ma demande d'immunité", écrit le chef de l'exécutif israélien. Benjamin Netanyahu, quatre fois Premier ministre depuis 1996, dénonce les poursuites judiciaires le visant, affirmant qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières orchestrée par les médias et la gauche israélienne. Il a été mis en examen le 21 novembre dernier pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires distinctes, un développement sans précédent pour un chef de gouvernement israélien en exercice. Benjamin Netanyahu et son épouse Sara sont soupçonnés d'avoir accepté pour 265.000 dollars de cadeaux de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchan et du magnat australien James Packer. Le Premier ministre est également soupçonné d'avoir tenté d'obtenir une couverture plus clémente de la part du Yedioth Ahronoth en proposant au propriétaire du plus grand journal israélien de faire adopter une loi défavorable à un titre concurrent. (Stephen Farrell, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

