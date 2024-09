Net repli du prix du sucre en août

(AOF) - L’indice FAO des prix du sucre a reculé de 4,7% à 113,9 points en août par rapport à juillet et de 23,2% par rapport à sa valeur d’il y a un an, ce qui le place à son niveau le plus bas depuis octobre 2022. " Le repli observé en août s’explique principalement par l’amélioration des perspectives de production pour la campagne 2024-2025 en Thaïlande et en Inde, à la suite de précipitations favorables ayant profité aux cultures de canne à sucre ", révèle l'organisation internationale.

La diminution des prix internationaux du pétrole brut a également accru la pression baissière sur les prix mondiaux du sucre.