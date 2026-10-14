Net repli des revenus de Lexibook

A l'occasion de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Doodle SAS sur ses actions, Lexibook a fait un point financier sur son activité et ses perspectives pour l'exercice 2026-2027. Les résultats confirment le ralentissement anticipé par le groupe lors de sa publication annuelle du 6 juillet 2026.

Sur les quatre premiers mois de l'exercice (avril à juillet 2026), le chiffre d'affaires de Lexibook s'est établi à 12,6 millions d'euros, enregistrant un recul de 18,3% par rapport à la même période un an plus tôt (15,4 millions d'euros). La rentabilité opérationnelle s'est dégradée nettement : le résultat d'exploitation est ressorti en perte de 1 million d'euros, contre un bénéfice de 1,2 million d'euros sur la même période de l'exercice précédent.

Cette tendance baissière s'est poursuivie en août. Sur les cinq premiers mois de l'exercice (avril à août 2026), le chiffre d'affaires cumulé a atteint 16,6 millions d'euros, soit une diminution de 17,2% sur un an (contre 20 millions d'euros auparavant). Ce recul s'explique principalement par le repli des ventes sous la principale licence de la société, qui avait enregistré un niveau d'activité exceptionnel ces dernières années.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026-2027, la direction anticipe un chiffre d'affaires en décroissance par rapport à 2025-2026. Malgré le lancement de nouveaux produits intégrant de l'intelligence artificielle et des référencements prometteurs pour les fêtes de fin d'année, l'activité est pénalisée par la dégradation du moral des ménages (notamment en France) et les incertitudes géopolitiques.

Afin de soutenir les ventes de fin d'année, Lexibook va engager des campagnes publicitaires (télévisée et digitale internationale) non prévues initialement dans le budget de communication. Représentant un surcoût d'au moins 600 000 euros, ces dépenses marketing supplémentaires viendront grever la rentabilité globale de l'exercice 2026-2027.