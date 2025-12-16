 Aller au contenu principal
Net repli des cours de pétrole ; le WTI sous la barre des 55 dollars
information fournie par AOF 16/12/2025 à 17:18

(AOF) - Les cours de l'or noir accentuent leur repli ce mardi sur fond d'amélioration des pourparlers sur l'Ukraine et de perspectives de trop-plein. Le Baril de Brent fléchit de 2,77% à 55,05 dollars et le WTI, son homologue américain recule de 2,90% à 54,97 points vers 17 heures, passant pour la première fois sous la barre des 55 dollars depuis février 2021.

Pétrole et parapétrolier
