 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les principaux disparus en France en 2025
information fournie par AFP 20/12/2025 à 09:54

Jean-Marie Le Pen le 17 mars 2007 à Locmariaquer ( AFP / MARTIN BUREAU )

Jean-Marie Le Pen le 17 mars 2007 à Locmariaquer ( AFP / MARTIN BUREAU )

De Jean-Marie Le Pen à Claudia Cardinale en passant par Jean-Louis Debré, Thierry Ardisson, Bertrand Blier et Nicole Croisille, voici quelques-unes des personnalités disparues en France en 2025.

JANVIER

- 4: Claude ALLEGRE, 87 ans, géochimiste, ancien ministre de l'Education nationale

- 7: Jean-Marie LE PEN, 96 ans, figure de l'extrême droite, fondateur du Front national (FN) et finaliste de l'élection présidentielle en 2002 face à Jacques Chirac

Bertrand Blier le 10 mai 1986 à Cannes ( AFP / - )

Bertrand Blier le 10 mai 1986 à Cannes ( AFP / - )

- 20: Bertrand BLIER, 85 ans, cinéaste, auteur de films cultes et provocants comme "Les Valseuses"

- 21: Valérie ANDRE, 102 ans, médecin militaire, parachutiste, pilote d'hélicoptère et première Française générale

- 22: Jean-François KAHN, 86 ans, journaliste, fondateur de L'Evènement du Jeudi et de Marianne

- 28: Catherine LABORDE, 73 ans, ancienne présentatrice météo, figure populaire de TF1

FEVRIER

- 6: Paul-Loup SULITZER, 78 ans, écrivain, homme d'affaires, auteur à succès de thrillers politico-financiers

MARS

- 2: Herbert LEONARD, 80 ans, chanteur au succès immense dans les années 1980

- 4: Jean-Louis DEBRE, 80 ans, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, fidèle de Jacques Chirac

Emilie Dequenne le 26 mai 2023 à Cannes ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

Emilie Dequenne le 26 mai 2023 à Cannes ( AFP / Patricia DE MELO MOREIRA )

- 16: Emilie DEQUENNE, 43 ans, actrice belge installée en France, révélée à 18 ans pour son premier rôle dans "Rosetta"

- 31: Yves BOISSET, 86 ans, cinéaste connu pour ses films engagés

AVRIL

- 21: Odile de VASSELOT, 103 ans, ancienne résistante

- 30: Isidore PARTOUCHE, 94 ans, fondateur du groupe de casinos Partouche et roi des machines à sou

MAI

Odile de Vasselot de Regne le 3 mars 2021 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Odile de Vasselot de Regne le 3 mars 2021 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

- 14: Daniel BILALIAN, 78 ans, ex-présentateur de JT et figure de France Télévisions

- 17: WERENOI, 31 ans, rappeur, numéro un des ventes d'albums en France en 2023 et 2024

- 23: Sebastião SALGADO, 81 ans, photographe franco-brésilien connu pour ses photos en noir et blanc

Etienne-Emile Baulieu 17 mars 2023 à l'hôpital du Kremlin-Bicetre ( AFP / JOEL SAGET )

Etienne-Emile Baulieu 17 mars 2023 à l'hôpital du Kremlin-Bicetre ( AFP / JOEL SAGET )

- 24: Marcel OPHULS, 97 ans, documentariste, auteur du film "Le Chagrin et la pitié" sur la France de Vichy

- 27: Jean TIBERI, 90 ans, ancien maire RPR de Paris, éclaboussé par les affaires

- 30: Etienne-Emile BAULIEU, 98 ans, médecin et chercheur, inventeur de la pilule abortive

JUIN

- 2: Pierre NORA, 93 ans, historien, éditeur et académicien

- 4: Nicole CROISILLE, 88 ans, chanteuse, danseuse et comédienne, interprète du succès planétaire "dabadabada" dans "Un homme et une femme"

- 4: Philippe LABRO, 88 ans, journaliste, patron de radio, auteur de romans à succès, cinéaste mais aussi parolier de chansons

- 17: Bernard LACOMBE, 72 ans, footballeur, figure de l'Olympique lyonnais

JUILLET

- 7: Olivier MARLEIX, 54 ans, député de l'Eure, ancien président du groupe LR à l'Assemblée

Thierry Ardisson 29 août 2016 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Thierry Ardisson 29 août 2016 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

- 14: Thierry ARDISSON, 76 ans, publicitaire, animateur et producteur, figure impertinente de la télévision

- 14: Jean-Pierre AZEMA, 87 ans, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale

- 16: Loïk LE FLOCH-PRIGENT, 81 ans, grand capitaine d'industrie, emprisonné quelques années dans "l'affaire Elf"

- 18: André VINGT-TROIS, 82 ans, cardinal, ancien archevêque de Paris

SEPTEMBRE

Ziad Takieddine le 17 novembre 2016 à Nanterre ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Ziad Takieddine le 17 novembre 2016 à Nanterre ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

- 23: Ziad TAKIEDDINE, 75 ans, homme d'affaires franco-libanais et l'un des grands protagonistes des affaires politico-financières françaises

- 23: Claudia CARDINALE, 87 ans, actrice italienne naturalisée française, icône du cinéma italien et muse des plus grands réalisateurs

OCTOBRE

- 31 : Tchéky KARYO, 72 ans, acteur franco-turc aux quelque 80 films dont "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud et "Nikita" de Luc Besson

Louis Schweitzer le 6 novembre 2025 à Paris ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Louis Schweitzer le 6 novembre 2025 à Paris ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

NOVEMBRE

- 4 : Claude BEBEAR, 90 ans, figure du capitalisme français et fondateur de l'assureur Axa

- 6 : Louis SCHWEITZER, 83 ans, patron du constructeur automobile Renault pendant 13 ans et ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon

- 16 : Xavier EMMANUELLI, 87 ans, confondateur de Médecins sans frontières et fondateur du Samu social

- 22 : Robert BIRENBAUM, 99 ans, résistant, frère d'armes de Missak Manouchian

DECEMBRE

- 12 : Françoise BRION, 92 ans, actrice en vogue au cinéma à l'époque de la Nouvelle Vague

- 16 : EDIKA, 84 ans, dessinateur de bande dessinée et pilier de "Fluide Glacial"

Valeurs associées

AXA
41,200 EUR Euronext Paris +0,91%
RENAULT
36,260 EUR Euronext Paris +1,60%
TF1
8,155 EUR Euronext Paris -0,37%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank