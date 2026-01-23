Net redressement de la croissance dans le secteur privé au Royaume-Uni en janvier
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 10:54
L'indice PMI "composite" de S&P Global - qui intègre à la fois le secteur manufacturier et celui des services - a augmenté à 53,9 en version "flash" ce mois-ci, contre 51,4 en décembre. Il s'agit d'un plus haut depuis avril 2024.
A titre de comparaison, les économistes l'attendaient autour de 51,5.
Le secteur des services, tiré par la vigueur de la finance et de la "tech", est resté le moteur de l'amélioration de l'activité globale, avec un indice PMI préliminaire qui s'est établi à 54,3 après 51,4 en décembre, ce qui marque un pic de 21 mois.
Mais la croissance s'est aussi raffermie dans le secteur manufacturier, où le PMI est ressorti à 51,6 contre 50,6 un mois plus tôt, correspondant à un plus haut de 17 mois.
Maintenant que le vote du budget d'automne est passé, les entreprises se montrent plus optimistes, fait valoir S&P Global, qui évoque une amélioration de la demande intérieure comme à l'international.
"Les entreprises britanniques démarrent l'année 2026 de bon pied et font montre d'une résilience encourageante au vu des récentes tensions géopolitiques", souligne dans un communiqué Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.
Selon lui, l'enquête est cohérente avec une croissance trimestrielle "solide" de l'ordre de 0,4% au Royaume-Uni sur le premier trimestre.
A lire aussi
-
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
-
Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique". En attendant le match d'Alexander ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer