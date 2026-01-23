 Aller au contenu principal
Net redressement de la croissance dans le secteur privé au Royaume-Uni en janvier
Les entreprises britanniques ont bénéficié d'un net regain d'activité en janvier, à tel point que la croissance dans le secteur privé a atteint un plus haut de presque deux ans, selon les résultats d'une enquête menée auprès des directeurs d'achat publiés ce vendredi.

L'indice PMI "composite" de S&P Global - qui intègre à la fois le secteur manufacturier et celui des services - a augmenté à 53,9 en version "flash" ce mois-ci, contre 51,4 en décembre. Il s'agit d'un plus haut depuis avril 2024.

A titre de comparaison, les économistes l'attendaient autour de 51,5.

Le secteur des services, tiré par la vigueur de la finance et de la "tech", est resté le moteur de l'amélioration de l'activité globale, avec un indice PMI préliminaire qui s'est établi à 54,3 après 51,4 en décembre, ce qui marque un pic de 21 mois.

Mais la croissance s'est aussi raffermie dans le secteur manufacturier, où le PMI est ressorti à 51,6 contre 50,6 un mois plus tôt, correspondant à un plus haut de 17 mois.

Maintenant que le vote du budget d'automne est passé, les entreprises se montrent plus optimistes, fait valoir S&P Global, qui évoque une amélioration de la demande intérieure comme à l'international.

"Les entreprises britanniques démarrent l'année 2026 de bon pied et font montre d'une résilience encourageante au vu des récentes tensions géopolitiques", souligne dans un communiqué Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence.

Selon lui, l'enquête est cohérente avec une croissance trimestrielle "solide" de l'ordre de 0,4% au Royaume-Uni sur le premier trimestre.

