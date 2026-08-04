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Net rebond pour lastminute.com grâce à Baader Europe
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 12:15
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Le titre lastminute.com s'offre un rebond à la Bourse de Zurich ( 5,53%, à 13,35 francs suisses), grâce à une étude positive de Baader Europe. Depuis la publication de ses comptes du 1er semestre et l'abaissement de certains de ses objectifs annuels, l'action de la société avait enchaîné trois replis consécutifs pour une perte cumulée de 8,33%.

Jeudi dernier, la société qui exploite des plateformes de recherche pour des vols, hôtels, vacances à forfait avait dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de seulement 4%, à 189,7 millions d'euros, contre une progression de 8% sur les trois premiers mois de l'année. Le 2e trimestre du groupe a été pénalisé par le conflit au Moyen-Orient.

Pour l'ensemble de l'année, lastminute.com table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires dans une fourchette moyenne à un chiffre, contre environ 10% précédemment.

L'avis de Baader Europe

Baader Europe pense que les moteurs de valeur à long terme du groupe continueront de s'améliorer, tandis que les bénéfices à court terme sont sous pression. Les comptes semestriels sont ressortis inférieurs aux attentes, les tensions géopolitiques ayant pesé sur l'activité d'offres de séjours.

Les analystes signalent également que le processus de transformation du groupe basé sur l'IA a engendré des coûts exceptionnels, ce qui a pesé sur les bénéfices publiés et a fait basculer le résultat par action en territoire négatif sur les six premiers mois de l'année.

Enfin, Baader Europe évoque des perspectives prometteuses pour le 2e semestre, dans un marché globalement difficile à prédire. Lors d'une conférence téléphonique, lastminute.com a toutefois confirmé que l'activité s'était redressée en juillet.

La recommandation des analystes reste à acheter, avec une cible de cours de 22 CHF, soit un potentiel de hausse de 73,9%.

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