Net rebond à Wall Street après les propos de Powell à Jackson Hole

(AOF) - Les marchés américains affichent un net rebond après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Le patron de la Fed a évoqué une possible baisse des taux pour soutenir l'emploi. " Selon lui, une dégradation rapide du marché du travail américain n'est pas à écarter, ce qui pourrait justifier une détente de la politique monétaire et donc des taux d'intérêt. Côté valeurs, Zoom Communications bondi dans le sillage de sa parformance trimestrielle et du relèvement de ses prévisions annuelles. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 1,86% à 45617 points. Le Nasdaq progresse de 2,04% à 21529 points.

Zoom Communications s'envole de 10,11% à 80,57 dollars au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu s'accompagnant de prévisions relevées. Au titre du deuxième trimestre fiscal de son exercice 2025/2026, le fournisseur de services de visioconférence a dégagé un bpa de 1,53 dollar, là où le consensus ciblait 1,38 dollar contre 1,39 dollar un an plus tôt. Les revenus pour les trois mois clos au 31 juillet ont progressé de 4,7% à à 1,22 milliard de dollars, contre 1,16 milliard un an auparavant. Ils sont supérieurs aux prévisions : 1,20 milliard.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique américaine n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Caterpillar

Caterpillar Inc. et Hunt Energy Company ont conclu un accord de collaboration stratégique à long terme axé sur la production d'énergie indépendante hautement efficace, en vue de garantir la fiabilité et la performance pour répondre aux besoins exigeants des centres de données. Caterpillar s'appuiera sur son portefeuille diversifié de solutions énergétiques, et apportera notamment des équipements de production au gaz naturel et diesel, des turbines à gaz, des appareillages de commutation, des commandes, du post-traitement et des services de conception technique.

Intuit

Sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels d'Intuit s'élèvent à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 36% à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé sur un an passant de 2,96 à 3,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action (GAAP) a augmenté de 31% à 13,67 dollars. " Nous avons connu un exercice financier exceptionnel en 2025, avec une croissance de 20% au quatrième trimestre et de 16% sur l'ensemble de l'année ", a déclaré Sasan Goodarzi, président-directeur général d'Intuit.

Ross Stores

Au premier semestre 2025, les ventes de Ross Stores ont légèrement augmenté pour atteindre 10,5 milliards de dollars, contre 10,14 milliards de dollars il y a un an à la même période. Les ventes des magasins comparables sur les six premiers mois de 2025 ont augmenté de 1%. Le bénéfice net s'élève à 987 millions de dollars contre 1,01 milliard de dollars. Le bénéfice par action ressort à 3,03 dollars contre 3,05 dollars au premier semestre 2024. Sur un an, le résultat opérationnel a aussi légèrement reculé. Il passe de 1,25 à 1,24 milliard de dollars.

Workday

Au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, les revenus de Workday atteignent les 2,348 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6% sur un an. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 2,169 milliards de dollars, en croissance de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ressort à 248 millions de dollars, soit 10,6% des revenus, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 111 millions de dollars, ou 5,3% des revenus au deuxième trimestre de l'exercice précédent.