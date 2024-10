Nestlé voit son chiffre d'affaires reculer de 2,4% sur neuf mois et abaisse son objectif de croissance

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Nestlé a publié jeudi un chiffre d’affaires en baisse de 2,4% sur neuf mois, à 67,1 milliards de francs suisses (71,3 milliards d'euros) et a abaissé son objectif de croissance pour 2024.

Le groupe suisse vise désormais une croissance organique de ses ventes "d'environ 2%", contre au moins 3% auparavant, indique son communiqué, son nouveau directeur général, Laurent Freixe, expliquant que "la demande des consommateurs a fléchi ces derniers mois" et devrait rester "modérée".

Sur neuf mois, sa croissance organique, un indicateur très suivi des analystes pour évaluer ses ventes hors effets de changes et acquisitions ou cessions, s'est établi à 2%, contre 7,8% sur la même période un an plus tôt.

Ces chiffres se situent en-deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 67,6 milliards de francs et une croissance organique de 2,4%.

Dans un communiqué séparé, le groupe propriétaire de plus de 2.000 marques, dont les dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et confiseries Smarties, a annoncé une réorganisation de ses activités au niveau géographique. Ses activités en Amérique du Nord seront regroupées avec celles en Amérique latine, tandis que ses activités en Chine seront rattachées à la zone Asie, Océanie et Afrique.

"Les changements organisationnels annoncés aujourd'hui harmoniseront Nestlé, en apportant simplicité et cohérence", a déclaré M. Freixe, cité dans le communiqué.

Arrivé aux commandes début septembre après l'éviction de son prédécesseur, l'Allemand Mark Schneider, le Français Laurent Freixe compte présenter ses projets pour le groupe lors d'une journée pour les investisseurs en novembre.