Nestlé vend son activité vitamines et minéraux à l'américain Yellow Wood Partners pour 1 milliard USD

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Nestlé va vendre ses activités de vitamines, minéraux et compléments alimentaires au fonds d'investissement américain Yellow Wood Partners pour un milliard de dollars (862 millions d'euros), a annoncé mardi le groupe suisse.

Le géant de l'alimentation entend ainsi se concentrer sur les ressources pour lesquelles il dispose "du plus fort avantage concurrentiel", cette cession marquant une "nouvelle étape importante dans la transformation stratégique de notre portefeuille", a déclaré son directeur général, Philipp Navratil, cité dans un communiqué.

Cette cession concerne ses activités "grand public" dans les vitamines, minéraux et compléments alimentaires, précise Nestlé qui souligne que le groupe reste bien positionné sur le segment "haut de gamme" de cette catégorie de produits, qui continue d'afficher de "solides performances".

Mais "la catégorie a évolué" et l'activité grand public "nécessite une approche différente, sous l'égide d'un propriétaire dédié", ajoute Nestlé qui a choisi de la vendre à ce fonds d'investissement spécialisé dans les produits de consommation.

Soumise à autorisations réglementaires, la transaction devrait être finalisée "d'ici au premier semestre 2027", précise le communiqué.

La transaction englobe sept marques, dont Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex et Nuun, ainsi que l'activité américaine de compléments alimentaires en marque de distributeur qui y est associée. Elle inclut également les activités liées à leur fabrication, conditionnement, entreposage et distribution.

En 2025, ce pan d'activité a généré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. Ses produits sont vendus principalement aux États-Unis, mais sont également présents "dans de nombreux autres pays, dont le Canada et la Chine", détaille le communiqué.

L'an passé, le groupe propriétaire de plus de 2.000 marques - dont les cafés solubles Nescafé, les barres chocolatées KitKat et les bouillons Maggi - avait lancé une revue stratégique de ces activités de vitamines, minéraux et compléments alimentaires en vue d'une éventuelle cession.

Cette accord avec Yellow Wood Partners fait suite à une transaction très attendue annoncée en juillet sur les eaux en bouteille.

Le groupe suisse, dont le portefeuille comprend notamment S.Pellegrino, Source Perrier et Acqua Panna, va se désengager partiellement de ses eaux en bouteille en créant une co-entreprise avec la société d'investissement américaine Platinum Equity, qui va lui racheter la moitié de cette activité.

Ces transactions interviennent alors que le nouveau patron de Nestlé, arrivé aux commandes en septembre l'an passé, s'est vu confier la mission de redresser la croissance du groupe, sous pression depuis la vague d'inflation de 2022 qui a poussé les consommateurs à tailler dans leurs dépenses au profit notamment des marques de distributeurs des supermarchés.