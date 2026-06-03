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Nestlé va prendre le contrôle intégral d'yfood Labs
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 13:45

Nestlé fait part de son intention d'acquérir intégralement yfood Labs GmbH, présentée comme l'une des principales marques européennes d'aliments intelligents, proposant des repas prêts à consommer complets sur le plan nutritionnel à travers l'Allemagne et l'Europe.

Ce projet de rachat intégral de la société auprès de ses fondateurs fait suite à trois ans de collaboration fructueuse. Depuis 2023, le géant agroalimentaire helvétique détient une participation minoritaire de 49% dans yfood.

Grâce à la force de sa marque, à une distribution élargie et à une innovation continue des produits, yfoods a connu une croissance soutenue. Ses ventes ont atteint environ 150 MEUR en 2025, représentant une croissance à deux chiffres.

Ses produits sont actuellement disponibles dans 30 pays et dans plus de 50 000 points de vente. yfood se prépare désormais à sa prochaine phase de croissance, incluant l'expansion de la marque sur de nouveaux marchés au-delà de l'Europe.

Sous réserve des approbations habituelles, les actions restantes détenues par les fondateurs devraient être transférées à Nestlé à compter du 3 juillet prochain. Les conditions financières de la transaction ne seront pas divulguées.

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