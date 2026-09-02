Nestlé se sépare de son activité VMS grand public

Nestlé fait part d'un accord pour céder son activité de vitamines, minéraux et compléments (VMS) grand public à Yellow Wood Partners pour 1 MdUSD (0,8 MdCHF). La transaction est soumise aux approbations réglementaires applicables et devrait être finalisée d'ici la fin du 1er semestre 2027.

Le périmètre de la transaction comprend les marques Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride et Sisu, ainsi que l'activité américaine associée de compléments de marques de distributeur et les opérations dédiées à la fabrication, à l'emballage, à l'entreposage et à la distribution.

En 2025, l'activité VMS grand public ainsi cédée a généré un chiffre d'affaires de 1,2 MdUSD (1 MdCHF). Elle opère principalement aux Etats-Unis, avec une présence dans de nombreux autres pays, dont le Canada et la Chine.

"C'est une autre étape importante dans la transformation stratégique de notre portefeuille", commente le CEO Philipp Navratil, expliquant que Nestlé concentre ses ressources là où il dispose du plus grand avantage concurrentiel.

"Grâce à la forte innovation et aux capacités de développement de marque de Nestlé, nous sommes bien positionnés pour croître dans le secteur premium des VMS axé sur la science, où des marques telles que Solgar et Pure Encapsulations continuent d'afficher de solides performances", poursuit-il.