Nestlé poursuit la cession de Perrier et San Pellegrino, valorisée 5 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 15:24
Les groupes d'investissement CD&R, KKR et PAI ont été retenus pour la prochaine étape d'un processus de cession portant sur une participation de 50% dans cette division, qui pourrait valoriser l'ensemble de l'activité autour de 5 milliards d'euros. Platinum Equity a également manifesté son intérêt.
Nestlé travaille avec des banques d'affaires pour explorer cette cession partielle de son activité européenne dans les eaux, qui comprend notamment les marques San Pellegrino, Perrier et Acqua Panna. Les premières offres étaient attendues plus tôt ce mois-ci.
Cette opération s'inscrit dans la réorganisation stratégique menée par le nouveau directeur général, Philipp Navratil, qui cherche à relancer le groupe. Il a restructuré Nestlé autour de quatre priorités : le café, la nutrition animale, la nutrition humaine, ainsi que l'alimentation et les snacks.
Le groupe s'est déjà tourné vers des fonds de private equity pour d'autres cessions, notamment la vente du reste de ses activités glaces à Froneri, une coentreprise détenue avec PAI.
Depuis sa nomination en septembre, Philipp Navratil a annoncé la suppression de 16 000 postes sur 18 mois. Il poursuit également des projets de cession de ses marques de vitamines et compléments alimentaires.
Nestlé n'est pas le seul groupe de biens de consommation à se séparer d'activités à faible croissance. Unilever est également en discussions pour vendre sa division alimentaire au fabricant d'épices et de sauces McCormick, dans une opération majeure qui s'inscrit dans sa stratégie de recentrage sur les segments à plus forte croissance comme la beauté et les soins personnels.
En 2021, Nestlé avait déjà conclu un accord de 4 milliards de dollars avec le fonds américain One Rock Capital pour céder son activité eaux en Amérique du Nord, incluant notamment les marques Poland Spring et Pure Life.
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