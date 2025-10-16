Nestlé-La croissance des ventes dépasse les attentes au T3

Nestlé NESN.S a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général.

Philipp Navratil, ancien directeur de Nespresso, a remplacé Laurent Freixe, limogé en septembre pour avoir enfreint le code de conduite professionnelle de Nestlé en entretenant une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe.

Nestlé a connu une période sans précédent de turbulences au niveau de la direction, le président Paul Bulcke ayant démissionné prématurément pour laisser la place à l'ancien directeur d'Inditex, Pablo Isla, deux semaines seulement après le licenciement de Laurent Freixe.

Le fabricant suisse des barres chocolatées KitKat, du café Nespresso et de l'assaisonnement Maggi s'est battu pour relancer la croissance de ses ventes et relancer le cours de l'action, alors que les coûts ont augmenté et que les niveaux d'endettement se sont accrus sous la pression croissante des investisseurs.

Une hausse de 1,5% de la croissance interne réelle (RIG) - une mesure des volumes de vente - au troisième trimestre, bien supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,3%, pourrait donner à Philipp Navratil un peu de répit.

Le dirigeant a déclaré que la priorité absolue de Nestlé était de stimuler la croissance axée sur la RIG et que la société réduirait ses effectifs au cours des deux prochaines années afin d'essayer de changer plus rapidement.

Nestlé a également relevé son objectif de réduction des coûts à 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards d'euros) d'ici à la fin de 2027, a-t-il déclaré.

"Nous encourageons une culture qui adopte un état d'esprit de performance, qui n'accepte pas de perdre des parts de marché et où la victoire est récompensée", a déclaré Philipp Navratil dans un communiqué.

"Le monde change et Nestlé doit changer plus rapidement."

(Rédigé par Alexander Marrow, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)